Актриса станет мамой во второй раз

Известная американская актриса и звезда сериала «Флэш» Даниэль Панабэйкер и ее супруг адвокат Хейз Роббинс станут родителями второго общего ребенка. 34-летняя звезда, наиболее известная в сериале CW «Флэш», объявила в среду, 19 января, что беременна.

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Захватывающее объявление Даниэль сделала у себя на странице в Instagram, поделившись серией фото.

На первом кадре Панабэйкер улыбается в черном пальто, а на втором снимке актриса сфотографировала себя, позируя перед зеркалом, держа на руках растущую крошку.

«Не могу больше держать это в себе, проведите пальцем, чтобы увидеть, что заставляет меня улыбаться!», – подписала публикацию кинозвезда.

Отметим, что Даниэль и Хейз поженились 24 июня 2017 года после нескольких лет знакомства. В апреле 2020 года у них родился первый ребенок.

Листайте карусель, чтобы посмотреть беременное фото Даниэль Панабэйкер:

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