Звездные супруги впервые стали родителями благодаря сурогатному материнству

Известная индийская актриса Приянка Чопра и музыкант Ник Джонас рассекретили имя своего первенца, который появился на свет 15 января 2022 года, пишет Page Six. Как известно, звездная пара назвала свою дочь Мэлти Мэри, которую родила для пары суррогатная мать.

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Отметим, что у пары не было детей от предыдущих отношений, Мэлти Мэри первый ребенок для обеих звезд. Супруги ее тчательно скрывают от публики и назойливых папарацци.

К слову, старше своего возлюбленного на 10 лет Приянка Чопра и Ник Джонас поженились в 2018 году в Индии после нескольких месяцев отношений. Церемония проходила по всем индийским традициям, а ведущим торжества стал отец Ника.

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