Спортсменка забавно тренирует собственную дочь

Серена Уильямс устроила поединок на мечах с 4-летней дочерью: милое видео instagram.com/serenawilliams

Бывшая первая ракетка мира, американская теннисистка Серена Уильямс опубликовала на своей странице в Инстаграм забавное видео с 4-летней дочерью Олимпией.

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Спортсменка у себя в доме устроила эмоциональное сражение с ребенком на световых мечах. По ходу импровизированного боя девочка не раз прокричала в адрес матери «Ты мертва».

Отметим, что забавное видео посмотрело почти 2 миллиона пользователей сети.

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