Серена Уильямс устроила поединок на мечах с 4-летней дочерью: милое видео
Спортсменка забавно тренирует собственную дочь
Бывшая первая ракетка мира, американская теннисистка Серена Уильямс опубликовала на своей странице в Инстаграм забавное видео с 4-летней дочерью Олимпией.
Читайте также: Серена Уильямс показала, как выглядит ее дочь: фотоСпортсменка у себя в доме устроила эмоциональное сражение с ребенком на световых мечах. По ходу импровизированного боя девочка не раз прокричала в адрес матери «Ты мертва».
Отметим, что забавное видео посмотрело почти 2 миллиона пользователей сети.
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