Музыканты пригласили актера в свой клип для песни "Щедрый вечер".

Украинская группа Kalush Orchestra представила клип "Shchedryi Vechir", в котором снялся актер и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварцнеггер. Видео они сняли, когда музыканты были в туре по США.

Как отмечают артисты, сняли клип "на лайте" и даже не рассчитывали, что получится хорошая работа.

"Раньше на этих улицах бегали в игре GTA - San Andreas, а теперь сделали там нашу интерпретацию Щедривки, + посетили Арнольда Шварцнеггера. Трек выпустили еще в том году, спасибо за ваши комментарии и отзывы, как только смонтировали видео, сразу презентуем вам. Приятного просмотра," - отмечается в анонсе клипа.

На начале клипа Арнольд обратился к украинцам: "Особенно сейчас, в это очень тяжелое время, у каждого может быть мечта. И каждый может осуществить ее в жизнь".

В конце клипа Шварцнеггер появился вместе с Kalush Orchestra и заговорил на украинском языке: "Щедрий вечір".