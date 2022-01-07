Обладатель «Оскара» был женат пять раз

В пятницу, 7 января, голливудский актер Николас Кейдж отмечает 58-летие. Лауреат престижной премии «Оскар» запомнился киноманам не только ролями в культовых картинах «Призрачный гонщик», «Покидая Лас-Вегас» и «Сокровище нации», но и бурной личной жизнью.

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По случаю дня рождения Кейджа, Ivona решила вспомнить, с кем встречался актер и сколько раз он был женат.

Кристина Фалтон

В 1988 году у именинника завязались любовные отношения с актрисой Кристиной Фалтон. Спустя два года у влюбленных родился сын Уэстон. Однако, до свадьбы дело так и не дошло.

Кристина Фалтон Getty Images

Патрисия Аркетт

Первой женой Николаса стала лауреатка «Оскара» Патрисия Аркетт. От звездного возлюбленного она получила предложение в 1995 году. Спустя 9 месяцев после свадьбы актеры расстались, однако еще несколько лет продолжали «играть» супругов на публике. Кейдж подал на развод только в начале 2000 года. Позже он забрал документы на расторжение брака, но осенью того же года Аркетт решила окончательно разорвать их союз.

Патрисия Аркетт Getty Images

Лиза Мари Пресли

Во второй раз Кейдж пошел под венец с дочерью Элвиса Пресли, которая до свадьбы с ним была женой Майкла Джексона. Брак с Лизой Мари продержался всего 109 дней.

Лиза Мари Пресли Getty Images

Элис Ким

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После разрыва с тремя женщинами из мира шоу-бизнеса Николас решил сочетаться браком с младшей на 19 лет официанткой, кореянкой Элис Ким. С ней у актера были самые длительные отношения (с 2004-го по 2016 год). В 2005 году Ким родила актеру сына Кал-Эла.

Элис Ким Getty Images

Эрика Койке

В марте 2019 года Николас оформил в Лас-Вегасе брак с 23-летней визажисткой Эрикой Койке, но уже через четыре дня подал заявку на аннулирование их союза. Официально развод закончился в июне.

Рико Шибата

Сейчас 58-летний Кейдж женат на японке Рико Шибата. Пятая супруга голливудской кинозвезды младше его на 32 года. Свадебная церемония пары прошла 16 февраля 2021 года Лас-Вегасе, в отеле Wynn.

Рико Шибата Getty Images

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