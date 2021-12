Обладательница более десяти «Грэмми» обвиняется в нарушении авторского права

Мегапопулярная канадская кантри-певица Тейлор Свифт должна предстать перед судом присяжных по обвинению в нарушении авторских прав. Такое решение принял окружной судья США Майкл У. Фицджеральд, пишет журнал Billboard.

Мужчина отклонил просьбу Свифт о прекращении дела, которое длиться 4 года. В 2017-м Шон Холл и Натан Батлер подали иск против Свифт, заявив, что она украла текст их песни Playas Gon 'Play. В треке, который был выпущен 20 лет назад группой 3LW, звучать строки «playas, they gonna play» и «haters, they gonna hate». А в композиции Тейлор под названием Shake If Off можно услышать «Cause the players gonna play, play, play, play, play and the haters gonna hate, hate, hate, hate, hate».

Судья отметил, что между песнями есть заметные различия, но в тоже время и «объективных сходств достаточно», поэтому он не может закрыть дело. Теперь Свифт нужно предоставить присяжным доказательства того, что она не нарушала авторских прав. Дата заседания пока не сообщается.

