Звезда сериала «Зачарованные» не смогла доказать вину Харви Вайнштейна

Исполнительница роли Пейдж Мэтьюс в сериале «Зачарованные», американская актриса Роуз Макгоуэн не смогла выиграть судебное дело против продюсера Харви Вайштейна, который и так уже отбывает 23-летний тюремный срок.

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В 2018 году Роуз подала иск в суд Калифорнии, в котором обвинила киномагната в рэкете, а именно в запугивании и прослушке. Актриса заявила, что Харви и несколько его адвокатов сговорились с частной израильской разведывательной компанией Black Cube Strategies. По словам Макгоуэн, их целью было любым способом помешать ей выпустить в 1997 году мемуары с заявлением об изнасиловании Вайнштейном.

Теперь же западные СМИ сообщают, что 6 декабря дело закрыли так, как Роуз не смогла предоставить «примеры рэкетической деятельности». Знаменитость пока не прокомментировала такое решение суда.

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