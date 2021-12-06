Звезда «Шерлока» Бенедикт Камбербэтч вспомнил об ограблении, которое случилось с ним 15 лет назад

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Всемирно известный британский актер Бенедикт Камбербэтч поделился с фанами жуткой историей. В подкасте WTF исполнитель главных ролей в «Шерлоке» и «Докторе Стрэндже» вспомнил, как в 2004 году оказался в заложниках.

По словам 45-летней звезды, инцидент случился в Южной Африке во время съемок мини-сериала «Путешествие на край земли». Бенедикт и двое его коллег на выходных отправились в короткую поездку, чтобы научиться нырять в воду.

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По дороге обратно у авто лопнула шина. Когда актеры вышли осмотреть колесо, на них набросилась банда грабителей и затолкала назад в машину. Позже Камбербэтча связали шнурками от обуви и поместили в багажник.

Знаменитость добавил, что злоумышленники угнали их автомобиль, а также забрали все деньги и кредитные карты. На свободу Бенедикта и его друзей отпустили только спустя два с половиною часа.

«Эти парни подошли и бросили нас обратно в машину, съехали с дороги и разграбили авто... Был намек на пистолет, но я не обернулся, чтобы не увидеть его, потому что был вне машины. Затем меня посадили в багажник, и в какой-то момент мои шнурки были привязаны к моим запястьям... В конце концов, они оставили нас, когда мы дали им карты и деньги. Но из-за необходимости отнести карту в банкомат, это длилось два с половиной часа», — рассказал.

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