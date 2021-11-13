Уже сегодня на телеканале 1+1 состоится марафон юмористических шоу: зрителей ожидают сразу две премьеры «Вечернего Квартала» и «Женского Квартала»

Актриса студии «Квартал 95» Елена Кравец стала гостьей инфотеймент-шоу «Твій день» и рассказала о будущей премьере, а также секретах отношений с мужем и детьми.

Елена Кравец – многодетная мама и звезда с постоянной занятостью. Говорит, что раньше пыталась успевать все, но это привело к внутреннему выгоранию.

«Я решила для себя эту проблему, балансируя события. Например, если активно идут съемки, работа, я понимаю, что меня будет меньше в семье. Потом, когда все заканчивается, понимаю, что есть время на определенный отдых – я погружаюсь в детей, в себя, в работу над собой, в свое состояние. Это такой мой внутренний баланс, потому что успеть все – это для меня выгореть. Я уже так попробовала несколько раз и знаю, к чему это приводит. Поэтому больше с этим не шучу», - рассказала актриса.

Елена Кравец instagram.com/lennykravets

Кроме того, Елена Кравец поделилась секретами семейной жизни и рассказала, что у них с мужем были кризисные периоды в отношениях, которые помогли решить специалисты. Пара в браке уже 19 лет.

«В браке есть определенные периоды, они как уровни игры. Ты проходишь каждый из них и получаешь какие-то новые навыки… Мне кажется, что каждый период трансформирует. И наши отношения уже никогда не будут такими, как в начале. И это очень интересно. Мне нравится тот уровень игры, на котором мы сейчас с Сергеем живем. У нас были определенные кризисы и принятие друг друга. Мне кажется, что сейчас мы вышли на такой ровный путь и я понимаю, что таким его еще не знаю. И не буду лукавить, каждый из нас находится в индивидуальной терапии. У нас раньше была общая терапия, были в нашей жизни обстоятельства, которые привели нас к специалистам. Это нам очень помогло. И это определенный рост, который не может не отражаться на качестве наших отношений в семье. Для меня основной критерий – это легкость», – отметила Кравец.

Относительно воспитания детей, актриса призналась: ее методы воспитания не изменились, однако сейчас она сама внутренне другая, ведь первого ребенка родила в 26, а двойню – в 39. Елена уверена, что дети пришли к ним с мужем как учителя и вспомнила невероятную историю, как узнала о беременности.

«Мы всегда семьей в первые дни Нового года пишем пожелания на будущий год. И спустя год, 31 декабря, открываем их и читаем. Однажды в 2015 году я написала, что хочу ребенка. И в конце года открываю пожелания и понимаю, что ничего не сбылось. Была очень расстроена. Но потом в первые дни января я иду к врачу, делаю тест и узнаю, что беременна», – поделилась актриса.

Елена Кравец instagram.com/lennykravets

Со старшей дочерью Машей, которой уже 18 лет, Елена в теплых отношениях, но не считает себя ее подругой. Хочет, чтобы дочь чувствовала, что имеет опору. Кравец призналась, что Маша уже живет отдельно. Секретом теплых отношений между детьми и родителями считает способность последних помнить себя в возрасте детей.

Смотрите новые выпуски «Вечернего Квартала» и «Женского Квартала» 13 ноября с 20:15 на телеканале 1+1.

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