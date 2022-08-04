19-летняя дочь звезды студии «Квартал 95» сделала патриотическую татуировку и «украинизировала» русскоязычную

Дочь звезды студии «Квартал 95» Елены Кравец – Мария вернулась в Украину из Болгарии, где сейчас находится ее мама с младшими детьми. Семья туда сбежала от войны, но Мария больше не смогла там находится и вернулась в родную страну.

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По приезду первым делом Мария избавилась от русскоязычного тату на правой руке с текстом «Танцуй». Девушка исправила одну букву, таким образом она «украинизировала» русскоязычную татуировку, которое стало «Танцюй».

Дочь Елены Кравец Мария избавилась от русскоязычного тату; фото: instagram.com/maarriill

Кроме того, 19-летняя дочь Кравец набила на запястье татуировку в виде украинского трезубца, на котором четко видно главные слова украинцев «Воля».

Дочь Елены Кравец сделала себе патриотическое тату; фото: instagram.com/maarriill

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