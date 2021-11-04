Артисту запрещен въезд на территорию Украины

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В среду, 3 ноября, российский пародист Максим Галкин попал в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины. Об этом говорится на сайте Минкульта.

Служба безопасности Украины предоставила Министерству культуры список деятелей культуры, действия которых создают угрозу национальной безопасности Украины, а именно:

«Галкин Максим Александрович (с 3.11.2021)», – отметил Минкульт.

Причиной того, что он оказался в списке, могло послужить то, что Максим неоднократно ездил в оккупированный Крым, а также делал пародию на Владимира Зеленского.

К слову, на данный момент в этом списке угрожающих нацбезопасности Украины находятся 259 российских артистов.

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