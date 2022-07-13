Юмористу грозит до 7 лет тюрьмы

Российский комик и супруг известной певицы Аллы Пугачевой – Максим Галкин может сесть в тюрьму из-за поддержки Украины. На него возбуждено в России уголовное дело из-за распространения так называемых фейков о российской армии. Об этом сообщил депутат РФ Роман Худяков в своем Instagram.

«В России против него возбуждено уголовное дело. Галкин наговорил себе статью. И она предусматривает заключение», – сообщил Худяков.

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По словам депутата, Галкин может быть арестован в Турции и экстрадирован в Россию. В общем, юмористу грозит до семи лет тюрьмы из-за того, что он рассказывает правду об ужасной войне в Украине, которую враждебно развязала Россия.

«В Турции юмориста, скорее всего, арестуют и экстрадируют в Россию. С учетом всего сказанного и общественного резонанса Максим Галкин получит около семи лет, за исключением того, что проведет в СИЗО до приговора», – говорится в сообщении.

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