Ему было 76 лет

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На днях ушел из жизни бразильский сценарист, лауреат Международной телевизионной премии «Эмми» и создатель популярного сериала «Рабыня Изаура» Жилберту Тумшиц Брага. Скончался он в больнице Рио-де-Жанейро, пишет G1.

Причиной смерти стала инфекция. Знаменитость последние годы жизни страдал от проблем со здоровьем. У него были трудности с ходьбой, операция на сердце и позвоночнике.

Отметим, что 22 октября Жилберту попал в больницу с перфорацией пищевода, а спустя четыре дня он скончался.

На его счету множество сериалов, таких как «Бок о Бок», за который сценарист получил премию «Эмми», а также «Тропический рай» в 2007 году. Но большую популярность ему предоставила работа над культовым сериалом «Рабыня Изаура» в 1976 году. Это творение стало известно на весь мир, а особенно в СССР. Последней работой Брага стала теленовелла «Вавилония», которая появилась на телеэкранах в Бразилии в 2015 году.

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