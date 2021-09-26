Голливудские актеры вновь окажутся вместе на съемочной площадке

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Брэд Питт и Джордж Клуни Getty

Стало известно, что давние друзья и коллеги по фильмам спустя 13 лет после выхода картины «После прочтения сжечь» объединятся для работы над предстоящим проектом.

Накануне издание Hollywood Reporter заявило о том, что актеры снова выступят в тандеме. Друзья сыграют главные роли в предстоящем триллере Джона Уоттса, который снимал фильм «Человек-паук: Возвращение домой». Информации о картине пока нет, неизвестно даже название. Впрочем, по краткому описанию ясно, что Питт и Клуни предстанут в образах адвокатов, которые будут конкурировать друг с другом, работая над одним делом.

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