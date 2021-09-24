Пьяного актера выгнали из ресторана

Оскароносный актер Николас Кейдж устроил пьяный дебош в одном из ресторанов Лас-Вегаса. Видеозапись инцидента обнародовал таблоид The Sun. 13 сентября 57-летнюю кинозвезду в леопардовых штанах и в состоянии алкогольного опьянения приняли за бомжа и выгнали из заведения.

Читайте также: ТОП-7 звездных мужчин, которые стали отцами после 60 лет

В ролике видно, как Кейдж, сидя на диване, пытается общаться с женщиной, которая попросить его удалиться. Далее актер с трудом обувает сандалии, после чего его выводит из здания темнокожий охранник.

По данным СМИ, звезда фильма «Без лица» после выпитых виски и текилы начал орать на других посетителей ресторана и даже пытался подраться с кем-то из работников заведения.

Николаса Кейджа выгнали из ресторана Скриншот

Вам будет интересно почитать на Ivona: