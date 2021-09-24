Уилли Гарсон умер в 57-летнем возрасте

Читайте также: Умер актер из культового сериала «Секс в большом городе»

Стала известна причина смерти американского актера и звезды сериала «Секс в большом городе» Уилли Гарсона. 57-летний актер скончался от рака поджелудочной железы.

Об онкологическом заболевании актера стало известно от его семьи, которая опубликовала его некролог в The New York Times.

«Его невестка, Нина Тасслер, сообщила, что причиной смерти стал рак поджелудочной железы», – сказано в статье.

Также сообщается, что знаменитость умер у себя дома в Лос-Анджелесе 21 сентября 2021 года.

Вам будет интересно почитать на Ivona: