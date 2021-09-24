Смерть звезды «Секса в большому городе»: названа причина
Уилли Гарсон умер в 57-летнем возрасте
Читайте также: Умер актер из культового сериала «Секс в большом городе»Стала известна причина смерти американского актера и звезды сериала «Секс в большом городе» Уилли Гарсона. 57-летний актер скончался от рака поджелудочной железы.
Об онкологическом заболевании актера стало известно от его семьи, которая опубликовала его некролог в The New York Times.
«Его невестка, Нина Тасслер, сообщила, что причиной смерти стал рак поджелудочной железы», – сказано в статье.
Также сообщается, что знаменитость умер у себя дома в Лос-Анджелесе 21 сентября 2021 года.
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