Артист скрывал это год.

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У украинского певца Андрея Данилко, более известного как Верка Сердючка, случилось горе в семье — артист потерял маму. Данилко не хотел афишировать траур, поэтому о смерти матери певца стало известно лишь спустя год.

Мама Андрея Данилко Кадр из видео

О смерти Светланы Ивановны стало известно журналистам программы "Викриття.Післямова".

"Новость о смерти матери Данилко ошарашила. Об этом до сих пор не было известно ни прессе, ни Googl-у, ни поклонникам Андрея. Возможно, он не хотел афишировать то, что он в трауре", - рассказали соседи умершей женщины. По их словам, мать Данилко умерла на 83-м году жизни.

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