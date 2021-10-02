День рождения Андрея Данилко: ТОП-20 знаменитых песен Верки Сердючки
Сегодня, 2 октября, певец, продюсер, композитор и шоумен Андрей Данилко отмечает 48-й день рождения. Артист наиболее известный под образом Верки Сердючки.
Впервые Андрей Данилко вышел на сцену в образе Сердючки в 1993 году на «Юморине» в Полтаве. Телевизионный дебют актера состоялся В 1994 году на харьковском телеканале «Приват ТВ».
Читайте также: Тяжело больной Андрей Губин рассказал о своем самочувствииВ 1995 году Данилко поступил в эстрадно-цирковое училище на отделение разговорного жанра. В 1996 году началась музыкальная карьера Андрея. Он приступил к работе с музыкальным продюсером Юрием Никитиным и звукозаписывающей компанией Mamamusic. Первая песня «Просто Вера» была выпущена в 1997 году. С ноября 1997 года Данилко в образе Сердючки стал звездой программы «СВ-шоу» на 1+1.
В 1998 году Верка Сердючка выпустила свой первый альбом «Я рождена для любви». Однако известность в качестве исполнительницы Верке принес второй альбом «Пирожок» в 2001 году. Сейчас на счету Данилко более 10 альбомов.
С 1999 года Данилко выступил с шоу-спектаклями «Титаник, или Плывущая страна». Именно с этого момента начинаются активные гастроли Андрея Данилко в странах СНГ.
В 2007 году Андрей в образе Сердючки представил Украину на Евровидении в Хельсинки с песней Dancing Lasha Tumbai и занял второе место. Спустя год он получил звание Народного артиста Украины.
Певец неоднократно появлялся в новогодних музыкальных фильмах. А в 2014 году он дебютировал в голливудской картине. Данилко в образе Верки снялся в американской комедийном боевике «Шпион», где главные роли исполнили Мелисса Маккарти, Джуд Лоу и Джейсон Стэтхэм.
Для конкурса «Евровидение-2017», который состоялся в Киеве, Данилко вместе со своей сценической мамой Инной Белоконь снялся в серии коротких роликов под названием Verkavision. Кроме того, он появился на сцене конкурса во время финала и открыл голосование.
Спустя два года Данилко вновь стал приглашенной звездой на Евровидении-2019 и в финале перепел песню прошлогодней победительницы конкурса Нетты Барзилай Toy.
Также Андрей Данилко являлся членом жюри национальных отборов на конкурс “Евровидение“ и вокального проекта канала СТБ «X-Фактор».
В честь дня рождения Андрея Данилко Ivona собрала подборку лучших хитов именинника.
- Верка Сердючка - Dancing Lasha Tumbai
- Верка Сердючка - Все будет хорошо
- Верка Сердючка - Гоп-гоп
- Верка Сердючка – Горилка
- Верка Сердючка – Гулянка
- Верка Сердючка - Make It Rain Champagne
- Верка Сердючка - Дольче Габбана
- Верка Сердючка - Любовь не трали-вали
- Верка Сердючка – Новогодняя
- Верка Сердючка – Пирожок
- Верка Сердючка - Розовый свитер
- Верка Сердючка - Тук, тук, тук
- Верка Сердючка - Хорошо красавицам
- Верка Сердючка - Чита дрита
- Верка Сердючка - Я попала на любовь
- Верка Сердючка - Я рождена для любви
- Верка Сердючка и Виа Гра - Я не поняла
- Верка Сердючка - А метель метёт белая
- Верка Сердючка - А я смеюсь
- Верка Сердючка - А я только с мороза
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