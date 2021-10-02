Один из самых популярных украинских артистов Андрей Данилко отмечает 48-й день рождения

Сегодня, 2 октября, певец, продюсер, композитор и шоумен Андрей Данилко отмечает 48-й день рождения. Артист наиболее известный под образом Верки Сердючки.

Впервые Андрей Данилко вышел на сцену в образе Сердючки в 1993 году на «Юморине» в Полтаве. Телевизионный дебют актера состоялся В 1994 году на харьковском телеканале «Приват ТВ».

Читайте также: Тяжело больной Андрей Губин рассказал о своем самочувствии

«

»

«

»

В 1995 году Данилко поступил в эстрадно-цирковое училище на отделение разговорного жанра. В 1996 году началась музыкальная карьера Андрея. Он приступил к работе с музыкальным продюсером Юрием Никитиным и звукозаписывающей компанией Mamamusic. Первая песняПросто Верабыла выпущена в 1997 году. С ноября 1997 года Данилко в образе Сердючки стал звездой программыСВ-шоуна 1+1.

В 1998 году Верка Сердючка выпустила свой первый альбом «Я рождена для любви». Однако известность в качестве исполнительницы Верке принес второй альбом «Пирожок» в 2001 году. Сейчас на счету Данилко более 10 альбомов.

С 1999 года Данилко выступил с шоу-спектаклями «Титаник, или Плывущая страна». Именно с этого момента начинаются активные гастроли Андрея Данилко в странах СНГ.

В 2007 году Андрей в образе Сердючки представил Украину на Евровидении в Хельсинки с песней Dancing Lasha Tumbai и занял второе место. Спустя год он получил звание Народного артиста Украины.

Певец неоднократно появлялся в новогодних музыкальных фильмах. А в 2014 году он дебютировал в голливудской картине. Данилко в образе Верки снялся в американской комедийном боевике «Шпион», где главные роли исполнили Мелисса Маккарти, Джуд Лоу и Джейсон Стэтхэм.

Для конкурса «Евровидение-2017», который состоялся в Киеве, Данилко вместе со своей сценической мамой Инной Белоконь снялся в серии коротких роликов под названием Verkavision. Кроме того, он появился на сцене конкурса во время финала и открыл голосование.

Спустя два года Данилко вновь стал приглашенной звездой на Евровидении-2019 и в финале перепел песню прошлогодней победительницы конкурса Нетты Барзилай Toy.

Также Андрей Данилко являлся членом жюри национальных отборов на конкурс “Евровидение“ и вокального проекта канала СТБ «X-Фактор».

В честь дня рождения Андрея Данилко Ivona собрала подборку лучших хитов именинника.

Верка Сердючка - Dancing Lasha Tumbai

Верка Сердючка - Все будет хорошо

Верка Сердючка - Гоп-гоп

Верка Сердючка – Горилка

Верка Сердючка – Гулянка

Верка Сердючка - Make It Rain Champagne

Верка Сердючка - Дольче Габбана

Верка Сердючка - Любовь не трали-вали

Верка Сердючка – Новогодняя

Верка Сердючка – Пирожок

Верка Сердючка - Розовый свитер

Верка Сердючка - Тук, тук, тук

Верка Сердючка - Хорошо красавицам

Верка Сердючка - Чита дрита

Верка Сердючка - Я попала на любовь

Верка Сердючка - Я рождена для любви

Верка Сердючка и Виа Гра - Я не поняла

Верка Сердючка - А метель метёт белая

Верка Сердючка - А я смеюсь

Верка Сердючка - А я только с мороза

Вам будет интересно прочитать на Ivona: