Ей было 92 года.

Читайте также: Известная американская певица умерла от рака груди

В четверг, 16 сентября 2021 года, ушла из жизни известная американская актриса, певица и звезда мюзикла «Семь невест для семи братьев» Джейн Пауэлл. Скончалась 92-летняя знаменитость в собственном доме в Уилтоне, штат Коннектикут. О причине ее смерти пока ничего неизвестно.

Отметим, что артистка начала строить свою карьеру еще с 14 лет. Тогда она исполнила партию в опере по мотивам классической драмы Жоржа Бизе «Кармен». После этого Пауэлл удалось выиграть шоу талантов и подписать контракт с кинокомпанией Metro-Goldwyn-Mayer.

Джейн Пауэлл прославилась благодаря ролям в таких мюзиклах: «Семь невест для семи братьев», «Королевская свадьба», «Праздник в Мексике» и «Три дорогие дочери».

Напомним, что в 1960 году актриса была удостоена именной звезде на голливудской Аллее славы.

Джейн Пауэлл в молодости Getty Images

Джейн Пауэлл умерла Getty Images

Вам будет интересно почитать на Ivona: