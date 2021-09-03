Результаты десятого дня соревнований на Паралимпийских играх 2020 в Токио.

В Токио завершился десятый соревновательный день Паралимпийских игр 2020. 3 сентября украинским спортсменам удалось получить еще десять наград, среди которых есть четыре золотые, пять серебренных и одна бронзовая.

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С общим результатом в 94 медали сборная Украины занимает 4 место в зачете по количеству наград и 5 место по качеству. В тройке лидеров по-прежнему Китай (184наград), Великобритания (111 медалей) и ПКР (107 медалей).

Список украинских спортсменов, которые завоевали медали в десятый день Паралимпиады 2020:

Зоя Овсий - золото в метании булавы

Сергей Емельянов – золото в соревнованиях на каноэ на дистанции 200 метров

Сергей Емельянов Getty Images

Николай Синюк – серебро в гребле на байдарке-одиночке на дистанции 200 метров

Николай Жабняк - серебро в метании диска

Николай Жабняк Getty Images

Денис Дубров – бронза в плавании на дистанции 100 метров баттерфляем

Людмила Данилина - серебро в беге на 1500 метров

Людмила Данилина Getty Images

Егор Дементьев - серебро в групповой шоссейной гонке

Максим Крыпак – золото в плавании на 200-метровке комплексом

Максим Крыпак Getty Images

Андрей Трусов – серебро в плавании на дистанции 50 метров баттерфляем

Денис Остапченко – золото в плавании на дистанции 200 метров вольным стилем

Денис Остапченко Getty Images

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