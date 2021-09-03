Паралимпиада 2020: Украина завоевала еще 10 медалей
Результаты десятого дня соревнований на Паралимпийских играх 2020 в Токио.
В Токио завершился десятый соревновательный день Паралимпийских игр 2020. 3 сентября украинским спортсменам удалось получить еще десять наград, среди которых есть четыре золотые, пять серебренных и одна бронзовая.
Читайте также: Боксер Александр Хижняк женился: первые фото со свадьбыС общим результатом в 94 медали сборная Украины занимает 4 место в зачете по количеству наград и 5 место по качеству. В тройке лидеров по-прежнему Китай (184наград), Великобритания (111 медалей) и ПКР (107 медалей).
Список украинских спортсменов, которые завоевали медали в десятый день Паралимпиады 2020:
- Зоя Овсий - золото в метании булавы
- Сергей Емельянов – золото в соревнованиях на каноэ на дистанции 200 метров
- Николай Синюк – серебро в гребле на байдарке-одиночке на дистанции 200 метров
- Николай Жабняк - серебро в метании диска
- Денис Дубров – бронза в плавании на дистанции 100 метров баттерфляем
- Людмила Данилина - серебро в беге на 1500 метров
- Егор Дементьев - серебро в групповой шоссейной гонке
- Максим Крыпак – золото в плавании на 200-метровке комплексом
- Андрей Трусов – серебро в плавании на дистанции 50 метров баттерфляем
- Денис Остапченко – золото в плавании на дистанции 200 метров вольным стилем
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