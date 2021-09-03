Узнайте, кто стал избранницей серебренного призера Олимпиады в Токио.

26-летний украинский боксер, который завоевал серебренную медаль на Олимпийских играх 2020 в Токио, сыграл свадьбу в родном городе Полтава.

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Избранницей спортсмена стала его землячка Татьяна Шестакова. Молодожены пока не делятся подробностями торжества. Однако, на странице Федерации бокса Украины в Facebook появился первый кадр со свадьбы.

О новоиспеченной супруге Хижняка известно мало. Судя по странице Татьяны в Facebook, ранее она изучала туризм и отельный бизнес в Высшей школе экономики в Быдгоще (Польша). А в прошлом году стала студенткой Полтавского педагогического университета имени Короленко, чтобы получить журналистское образование.

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