Сегодня известный исполнитель празднует 48-й день рождения

Сегодня, 13 февраля, свой день рождения отмечает певец Робби Уильямс. Популярному британскому музыканту исполнилось 48 лет.

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Робби Уильямс получил наибольшее количество наград BRIT Awards за всю историю премии (12 наград как сольный исполнитель и 5 вместе с группой Take That). Также певец продал больше всего альбомов на территории Великобритании.

Ivona предлагает вспомнить ТОП-5 лучших хитов именинника.

1. Robbie Williams – Supreme

2. Robbie Williams - The Road To Mandalay

3. Robbie Williams - Rock DJ

4. Robbie Williams – Feel

5. Robbie Williams, Pet Shop Boys - She's Madonna

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