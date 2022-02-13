День рождения Робби Уильямса: ТОП-5 лучших песен британского певца
Сегодня известный исполнитель празднует 48-й день рождения
Сегодня, 13 февраля, свой день рождения отмечает певец Робби Уильямс. Популярному британскому музыканту исполнилось 48 лет.
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Робби Уильямс получил наибольшее количество наград BRIT Awards за всю историю премии (12 наград как сольный исполнитель и 5 вместе с группой Take That). Также певец продал больше всего альбомов на территории Великобритании.
Ivona предлагает вспомнить ТОП-5 лучших хитов именинника.
1. Robbie Williams – Supreme
2. Robbie Williams - The Road To Mandalay
3. Robbie Williams - Rock DJ
4. Robbie Williams – Feel
5. Robbie Williams, Pet Shop Boys - She's Madonna
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