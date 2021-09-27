27 сентября украинской певице Ани Лорак исполнилось 43 года

Известная украинская певица Ани Лорак (Каролина Куек) родилась в небольшом городе Кицмань Черновицкой области.

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Желание стать певицей у звезды появилось еще в юном возрасте. Участие в черновицком фестивале «Первоцвіт» стало судьбоносным для Каролины: именно здесь она подписала свой первый профессиональный контракт. Популярность певице принесла российская телепередача «Утренняя звезда», вышедшая на экраны в 1996 году. С тех пор Каролина выступает под псевдонимом Ани Лорак.

Ани Лорак instagram.com/anilorak

Ани Лорак заняла второе место на фестивале «Червона рута» в Крыму, одержала победу в конкурсе Big Apple Music 1996 Competition. А в 1999 году стала самой молодой заслуженной артисткой Украины.

Певица неоднократно была признана самой талантливой и популярной певицей Украины. В 2008 году Ани Лорак была включена в рейтинг ТОП-100 самых сексуальных женщин мира по версии журнала FHM. В этом же году звезда прославила Украину, заняв второе место на конкурсе «Евровидение». Сейчас карьера Каролины динамично развивается: она успешно гастролирует по странах Европы и СНГ.

В честь дня рождения Ани Лорак смотрите подборку самых ярких фотографий звезды:

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