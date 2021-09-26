Редкая возможность полюбоваться легендой

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Софи Лорен Getty

Итальянская дива Софи Лорен появилась на открытии Музея киноакадемии в Лос-Анджелесе. Легендарная актриса удостоилась здесь специальной награды киноакадемиков — «за свою многолетнюю карьеру в индустрии развлечений». Сложно поверить, но голливудской иконе с итальянской родословной уже 87 лет, а она по-прежнему магическим образом гипнотизирует всех вокруг.

На церемонии открытия она посылала многочисленные воздушные поцелуи фотографам и блистала так, как и подобает легенде — в легком платье с россыпью блесток, которое красиво сверкало золотом в свете прожекторов.

Софи Лорен Getty

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