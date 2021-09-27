С кем сейчас встречается певец Марк Энтони

Экс-муж Дженнифер Лопес появился на публике с новой девушкой Getty Images

Известный американский исполнитель Марк Энтони, который в 2004-2014 годах состоял в браке с популярной певицей и актрисой Дженнифер Лопес, представил публике свою новую возлюбленную.

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Так, на днях 53-летний артист появился на красной дорожке премии Billboard Latin Music Awards 2021 в компании молодой блондинки. Пара не стеснялась на камеру демонстрировать свои чувства. Влюбленные нежно целовались и обнимали друг друга.

Имя девушки Энтони рассекретила СМИ его стилист Джейми Харпер. Новую пассию экс-мужа Лопес зовут Маду Никола. О девушке известно мало так, как она не публичная персона, а ее профили в соцсетях закрыты.

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Напомним, что, кроме Дженнифер Лопес, бывшими супругами Марка Энтони являются «Мисс Вселенная 1993» Даянаре Торрес и топ-модель Шеннон Де Лима.

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