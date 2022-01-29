Удача – это не только открывшаяся возможность, но и готовность ею воспользоваться

Опра родилась у матери-одиночки в небольшом городке городе Косиаско, штат Миссисипи. Детство было трудным, она подверглась сексуальному насилию со стороны родственников. В возрасте 13 лет Опра сбежала из дома и родила сына в 14 лет. Ребенок не выжил и с тех пор детей у нее больше не было. Молодая девушка переехала к отцу в Нэшвилл, где получила образование. В 1986 году Опра создала собственную программу — «Шоу Опры Уинфри», которая сделала её не только знаменитой, но и очень богатой и влиятельной женщиной в США.

Ее знают, как необыкновенного собеседника, высококлассного журналиста, мецената и основателя благотворительной школы для девочек в южной Африке.

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Журнал Forbes назвал ее одной из самых влиятельных женщин в шоу-бизнесе, Уинфри считается первой чернокожей женщиной-миллиардером в истории. Собрали для вас 5 правил успеха от именинницы

Мыслить нужно позитивно

«Когда ты сфокусирован на чем-то хорошем, у тебя все получается ещё лучше. Новые возможности, отношения и даже деньги пришли ко мне, когда я научилась быть благодарной за то, что происходит в моей жизни»

Не бойтесь повышать планку

«Почему-то в глубине души я всегда знала, что когда-нибудь сумею добиться успеха. Я считаю, что все мы должны научиться мыслить шире. Создатель предназначил для нас то, что выходит далеко за представляемые нами границы. Смысл жизни как раз и состоит в том, чтобы развиться в того человека, кем вы должны быть»

Не прекращайте совершенствоваться

«Человеческое предназначение заключается постоянном в росте, в том, чтобы полностью стать тем, кем вы должны быть. Ваша цель – вырасти настолько, чтобы стало возможным помогать другим людям, так что вопрос заключается в том, используете ли вы свой потенциал по максимуму»

Не сдаваться после неудач

«Никакое событие не является поражением, пока вы сами не считаете его таковым. Не отчаивайтесь в случае провала и помните – каждый день становится возможностью попробовать снова. Сделайте одну вещь, которую считаете невозможной. Потерпите неудачу. Попробуйте еще раз. Во второй раз у вас получится лучше. Пробуйте снова и снова! Ведь ребенок не отказывается учиться ходить после двадцатого падения! Он же не говорит: «Думаю, что ходьба – это не мое!».

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Выкладываться по максимуму!

«Главный секрет успеха состоит в том, что секрета успеха никакого и нет! Надо просто много работать! Какой бы ни была ваша цель, вы сможете её достигнуть, если только захотите потрудиться»

Запаситесь упорством и терпением и не упускайте шансы, которые предоставляет вам судьба.

«Успех – это процесс. Моя первая «речь» в три года на Пасху в баптистской церкви была началом. И потом каждая новая речь, каждая прочитанная книга, каждое публичное выступление становились еще одним кирпичиком. Так что перед телекамерой я сразу почувствовала себя легко. Я случайно попала на телевидение, случайно попала на радио. Но я была хорошо подготовлена к этим случайностям. Удача – это не только открывшаяся возможность, но и готовность ею воспользоваться»

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