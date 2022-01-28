Ингредиенты

Хлеб со злаками - 2 ломтика

Копченая грудка индейки - 120 г

Острый сыр - 1 ломтик

Авокадо - 3 ломтика

Оливковое масло - 1/2 ч. л.

Помидоры черри - 3 шт.

Майонез - 2 ч. л.

Большие листья базилика - по вкусу

Зеленый лук - по вкусу

womo.ua

Способ приготовления

Лук мелко порубите и слегка обжарьте на оливковом масле. На каждый ломтик хлеба намажьте по 1 чайной ложке майонеза. Выложите на хлеб листочки базилика, сыр, индейку, лук, авокадо и порезанные томаты. Накройте сверху вторым ломтиком хлеба. Обжарьте сэндвич с индейкой на домашнем гриле около 3-4 минут.

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