Сэндвич с индейкой от Опры Уинфри
Ингредиенты
- Хлеб со злаками - 2 ломтика
- Копченая грудка индейки - 120 г
- Острый сыр - 1 ломтик
- Авокадо - 3 ломтика
- Оливковое масло - 1/2 ч. л.
- Помидоры черри - 3 шт.
- Майонез - 2 ч. л.
- Большие листья базилика - по вкусу
- Зеленый лук - по вкусу
Способ приготовления
- Лук мелко порубите и слегка обжарьте на оливковом масле.
- На каждый ломтик хлеба намажьте по 1 чайной ложке майонеза.
- Выложите на хлеб листочки базилика, сыр, индейку, лук, авокадо и порезанные томаты.
- Накройте сверху вторым ломтиком хлеба.
- Обжарьте сэндвич с индейкой на домашнем гриле около 3-4 минут.
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