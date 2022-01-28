Ингредиенты

  • Хлеб со злаками - 2 ломтика
  • Копченая грудка индейки - 120 г 
  • Острый сыр - 1 ломтик
  • Авокадо - 3 ломтика
  • Оливковое масло - 1/2 ч. л.
  • Помидоры черри - 3 шт.
  • Майонез - 2 ч. л.
  • Большие листья базилика - по вкусу
  • Зеленый лук - по вкусу

womo.ua

Способ приготовления

  1. Лук мелко порубите и слегка обжарьте на оливковом масле.
  2. На каждый ломтик хлеба намажьте по 1 чайной ложке майонеза.
  3. Выложите на хлеб листочки базилика, сыр, индейку, лук, авокадо и порезанные томаты.
  4. Накройте сверху вторым ломтиком хлеба.
  5. Обжарьте сэндвич с индейкой на домашнем гриле около 3-4 минут.

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