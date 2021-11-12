Актер поделился подробностями личной жизни

Райан Рейнольдс пошутил о сексе с женой Блейк Лайвли: видео instagram.com/vancityreynolds

Известный канадский актер и звезда «Дэдпула» Райан Рейнольдс во время выступления на «Вечернем шоу с Джимми Феллоном» рассказал подробности сексуальной жизни с супругой Блейк Лайвли.

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Ведущий Джимми Феллон спросил у знаменитости, «как Блейк и дети?».

«Ты знаешь, у них все хорошо. Блейк, никаких вопросов о личной жизни… но Блейк великолепна. Секс совершенно нормальный», – пошутил Райан.

На этом артист не остановился и продолжил:

«Эй, эй, эй! Нажми на тормоза, Джимми Фэйлон. Я просил никаких личных вопросов, а ты сразу же приступаешь к делу?», – добавил он.

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