Актриса поделилась очаровательной историей о том, как она встретила мужа Кэша Уоррена

Американская актриса Джессика Альба недавно рассказала историю о том, как они с Кэшем Уорреном встретились, полюбили друг друга и сыграли незапланированную свадьбу. Подробностями личной жизни актриса поделилась для издания Glamour, украсив их обложку.

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41-летняя актриса и основатель компании Honest рассказала, что, они впервые встретились с мужем на съемках «Фантастической четверки», тогда Кэш передал ей записку, подписанную знаком доллара (Кэш!), в которой говорилось: «Ты мне очень, очень нравишься».

«Мы сбежали, и я думаю, что я была на девятом месяце беременности!», – вспомнила актриса. View this post on Instagram Допис, поширений Ariana Boussard-Reifel (@arianaboussardreifel) «Это не было запланировано. Это было буквально: «Дорогой, тебе есть чем заняться сегодня утром?» И он такой: «Нет». Поэтому я сказала: «Может, нам пойти в суд и пожениться?» И он такой: «Да». А потом я сказала: «Можем ли мы потом взять вафли, потому что у меня назначен визит к врачу?» Ты придешь на прием к моему врачу? Так и случилось!», - рассказала Альба.

Отметим, что у супругов трое детей: 14-летняя Хонор, 10-летняя Хейвен и 4-летний Хейз. Секретом долго брака стало то, что Джессика не позволяю вещам накапливаться слишком долго и сразу говорит о своих чувствах.

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