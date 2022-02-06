Джессика Альба кардинально сменила имидж

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Все привыкли видеть Джессику Альбой брюнеткой. Уже многие годы звезда была верна своим кудрявым темно-каштановым волосам. Но впервые за долгое время актриса осмелилась кардинально сменить цвет волос.

Джессика опубликовала в Instagram ролик, где показала процесс трансформации из брюнетки в блондинку. Она не стала краситься в платиновую блондинку, остановившись на пшеничном цвете.

«Новый день, новая прическа», — подписала знаменитость видео.

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