Фронтмен группы "Друга ріка" Валерий Харчишин расстался с женой: подробности
Фронтмен украинской группы "Друга ріка" Валерий Харчишин расстался с женой Юлией после 13 лет брака. Об этом артист рассказал на своей странице в Facebook.
Читайте также: Валерий Харчишин впервые рассказал о неизлечимой болезни сынаВалерий заявил, что его дом под Гостомелем полностью уничтожили оккупанты. Также сгорел домик родителей, в который они так и не успели переехать, поэтому он решил объяснить всем журналистам, чей дом был разрушен.
"Да, я действительно потерял дом, который строил для семьи всю свою жизнь, вместе с домом, который построил для своих родителей. Не хочу жевать эту тему, но должен быть честным, прежде всего, перед самим собой. Там жили мои дети, там жила их мама и официальная жена Юля", – объяснил музыкант.
Также он заявил, что расстался с супругой до войны и сейчас живет с новой избранницей.
"Я жил другой жизнью в другом месте, в другом доме и имел/имею другие отношения", – признался лидер группы "Друга ріка".
Напомним, что Валерий Харчишин и Юлия Кузьминская поженились в 2009 году. Отношения с женой дали трещину после того, как они узнали о неизлечимой болезни их сына.
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