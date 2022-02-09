Помолвка пары состоялась в 2019 году

Тайной свадьбы не было: Кэти Перри и Орландо Блум все еще не женаты Getty Images

Популярная американская певица Кэти Перри опровергла слухи о том, что она вышла замуж за голливудского актера и отца ее дочери Дейзи Дав Орландо Блума. Влюбленные планировали пожениться еще летом 2020 года в Японии, но перенесли свадьбу из-за пандемии коронавируса.

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А в марте 2021-го СМИ распространили новость о том, что якобы Кэти и Орландо тайно поженились и не хотят об этом публично заявлять. В качестве доказательств были предоставлены фото Перри с отдыха на Гавайях, где на безымянном пальце артистки красовалось обручальное кольцо.

Но, как выяснилось, это всего лишь слухи. Кэти опровергла информацию о ее тайной свадьбе с Блумом в интервью для The Kyle and Jackie O Show. Звезда сцены отметила, что COVID-19 разрушил их с Орландо планы. По словам Перри, она и ее возлюбленный еще не определились с местом празднования.

«Мы все еще пытаемся определиться с пунктом назначения/местоположения. Каждые пару месяцев появляется новый вариант», — с юмором призналась Перри.

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