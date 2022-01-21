С кем встречается звезда «Сумерек»

Номинантка на «Оскар» Анна Кендрик закрутила роман со звездой шоу Saturday Night Live, комиком и актером Биллом Хейдером. Парочка скрывала свои отношения больше года, сообщает People со ссылкой на источники из окружения знаменитостей.

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36-летняя звезда фильмов «Сумерки» и «Идеальный голос» и старший на 7 лет комик познакомились много лет назад, но только после совместных съемок в рождественской картине Disney+ «Ноэль» они стали чаще общаться. Со временем между ними возникли любовные чувства.

Билл Хейдер Getty Images

«Они оба очень закрытые люди, и в условиях пандемии было легко держать это в секрете. Они оба истеричны, поэтому должны постоянно смеяться друг над другом. Она очень, очень счастлива», — рассекретил инсайдер.

Представители Кендрик и Хейдера пока отказываются комментировать данную информацию.

Отметим, что ранее Анна встречалась с режиссером Эдгаром Райтом и оператором Беном Ричардсоном. А Билл после развода с режиссером Мэгги Кэри состоял в отношениях с актрисой Рэйчел Билсон.

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