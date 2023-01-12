"Прямо плагиат": Каминская представила в дуэте чувственную песню Обіцяю
Певица Слава Каминская приумножает свой украиноязычный репертуар. Недавно она представила песню "Додому". А теперь – дуэтную композицию "Обіцяю".
Трек экс-участница группы "неАнгелы" записала с коллегой Alexander Teslenko, который заполнил свой ютюб-канал кавер-версиями песен Аллы Пугачевой, Пары Нормальных, Ани Лорак, а также собственными произведениями.
"[Alexander Teslenko] Якщо тебе зі мною нема –
Я навіки забуду своє ім'я,
Кожен раз ходжу по краю.
[Слава Каминская] Якщо наступить наша весна –
Язустріну тебе біля прірви у снах,
Я кохати обіцяю", – поют исполнители в новинке.
Не успел новоиспеченный дуэт представить композицию, как внимательная публика в комментариях уже нашла похожую предшественницу на русском. Ниже можно ознакомиться с комментариями, а также сравнить оба трека.
Напомним о том, что Слава Каминская отозвалась о своей жизни в Европе. Она ее себе, мол, не так представляла.