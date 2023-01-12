Участница неАнгелов записала трек с Alexander Teslenko. Только они представили трек – сразу напоролись на обвинения в копировании русскоязычной композиции.

Певица Слава Каминская приумножает свой украиноязычный репертуар. Недавно она представила песню "Додому". А теперь – дуэтную композицию "Обіцяю".

Трек экс-участница группы "неАнгелы" записала с коллегой Alexander Teslenko, который заполнил свой ютюб-канал кавер-версиями песен Аллы Пугачевой, Пары Нормальных, Ани Лорак, а также собственными произведениями.

"[Alexander Teslenko] Якщо тебе зі мною нема –

Я навіки забуду своє ім'я,

Кожен раз ходжу по краю.

[Слава Каминская] Якщо наступить наша весна –

Язустріну тебе біля прірви у снах,

Я кохати обіцяю", – поют исполнители в новинке.

Не успел новоиспеченный дуэт представить композицию, как внимательная публика в комментариях уже нашла похожую предшественницу на русском. Ниже можно ознакомиться с комментариями, а также сравнить оба трека.

Напомним о том, что Слава Каминская отозвалась о своей жизни в Европе. Она ее себе, мол, не так представляла.