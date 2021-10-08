Певица намекнула, что возлюбленный не принимает ее 8-летнего сына

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Популярная украинская исполнительница Татьяна Решетняк, которая более известная под сценическим именем TAYANNA, откровенно рассказала о личной жизни. В программе «Життя відомих людей» 37-летняя артистка призналась, что у нее сложились непростые отношения с бойфрендом Александром, с которым она познакомилась в соцсети.

«Я могу сказать, что я однозначно влюблена, но сказать, что есть сплошная гармония, и я уверена в завтрашнем дне, и все стабильно и классно, не могу», — заявила TAYANNA.

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«Когда есть ребенок, очень трудно строить отношения, чрезвычайно сложно. Я для себя приняла решение, что как будет, так и будет. Моя константа — это моя семья, я и ребенок. Мужчина, который приходит, он или принимает это, или не принимает», — поделилась исполнительница хита «Фантастична жінка».

Певица намекнула, что ей очень сложно строит отношения с мужчинами так, как не все готовы принимать ее 8-летнего сына Даниэля от брака с музыкальным продюсером Егором Глебовым.

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