Муж Екатерины Кухар рассказал о прошлых отношениях

Стоянов рассекретил, с кем встречался до свадьбы с Кухар instagram.com/ekaterinakukhar_official

Премьер Национального Академического театра Оперы и Балета Украины имени Т. Г. Шевченко Александр Стоянов признался, в кого был влюблен до встречи с женой, знаменитой украинской балериной и судьей шоу «Танці з зірками» Екатериной Кухар.

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«Она сейчас прима в Лондонском театре. Зовут ее Катя Ханюкова. Не сошлись звезды. Разошлись, потому что в тот период она была не готова, а я не хотел долго ждать. И тут как раз спустя некоторое время я попадаю в театр и происходит любовь с первого взгляда», — поделился воспоминаниями артист балета.

О прошлых отношениях 34-летний артист рассказал в программе «Зірковий шлях» . По словам Александра, ранее у него был роман с балериной Екатериной Ханюковой, которая сейчас работает в Лондоне. В 17 лет Стоянов даже сделал предложение возлюбленной, однако она не была готова к замужеству.

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