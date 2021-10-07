Стоянов рассекретил, с кем встречался до свадьбы с Кухар
Муж Екатерины Кухар рассказал о прошлых отношениях
Премьер Национального Академического театра Оперы и Балета Украины имени Т. Г. Шевченко Александр Стоянов признался, в кого был влюблен до встречи с женой, знаменитой украинской балериной и судьей шоу «Танці з зірками» Екатериной Кухар.
Читайте также: «Красивая пара»: Боклан обнародовал редкое фото с женойО прошлых отношениях 34-летний артист рассказал в программе «Зірковий шлях». По словам Александра, ранее у него был роман с балериной Екатериной Ханюковой, которая сейчас работает в Лондоне. В 17 лет Стоянов даже сделал предложение возлюбленной, однако она не была готова к замужеству.
«Она сейчас прима в Лондонском театре. Зовут ее Катя Ханюкова. Не сошлись звезды. Разошлись, потому что в тот период она была не готова, а я не хотел долго ждать. И тут как раз спустя некоторое время я попадаю в театр и происходит любовь с первого взгляда», — поделился воспоминаниями артист балета.
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