Прошлое полно сожалений. И каждый раз причиной этого поведение, которое сам человек потом не может объяснить

Господи, дай мне спокойствие принять то, чего я не могу изменить, дай мне мужество изменить то, что я могу изменить. И дай мне мудрость отличить одно от другого.

Молитва немецкого богослова Карла Фридриха Этингера (1702— 1782).

Старался разрулить, когда уже не получилось, вместо того, чтобы признать ошибку и отступить, «жёг» (или «жгла») ресурсы и себя в бесплодных попытках спасти ситуацию. Останавливался за шаг до свершения, сбежал, когда начинало получаться, полез на рожон вместо того, чтобы спокойно и методично «собрать урожай». Каждый раз истории разные, со своей трагедией и комедией, но сценарии «факапов» всегда одни и те же.

И каждый раз они происходят из-за незнания человеком своих индивидуальных особенностей.

Люди действуют под действием импульсов, которые неверно трактуют. Они чувствуют призывы к действию, но, не задумываясь над этим, принимают их за сигналы интуиции (то есть, думают, что эти побуждения – это продукт неосознаваемой компетенции), или за желания (то есть, думают, что эти побуждения – это продукт неосознаваемых потребностей).

Но это – не то, и не другое, это автоматические действия, часть жизненного сценария, сформированного в первые годы жизни.

У нас есть привычки – алгоритмы поведения, которые мы можем формировать и изменять всю жизнь.

Они – продукт постепенного научения. А есть рефлекторные реакции, появление которые являются врождёнными, как моргание при громком звуке, или появляются через механизм импринтинга, когда важный паттерн поведения формируется мгновенно. Например, так происходит у многих птиц, когда их птенцы начинают считать «мамой» первое живое существо, которое увидят (в сказках так поступают новорожденные драконы). Надежных данных об успешном переобучении рефлекторных реакций у человека у нас пока нет, максимум, чего можно добиться – это снижение силы этой реакции при общем снижении стресса.

И их важно знать хотя бы потому, что появление желания совершить такое действие является симптомом того, что вы вот-вот потеряете управление и начнёте действовать не как лучше, а как «запрограммировано».

В моём самоисследовании «Жизненный сценарий» вы можете подробно поисследовать многие особенности своих «предустановленных» реакций, и самые наглядные из них – это рефлекс «охоты» - рефлекторный способ добывания ресурсов и рефлекс защиты - рефлекторный способ справляться с опасными ситуациями. Например, на неожиданное появление очень богатой добычи кто-то реагирует эйфорией, а кто-то наоборот, замирает в недоверии, пугается.

Стресс – это главный «спусковой механизм» рефлекторных реакций.

Хороших людей их желания обычно приводят к хорошему pinterest.com

Зная своё рефлекторное поведение, можно адаптировать к нему свой профессиональный цикл, сформировать свою профессиональную идентичность так, чтобы её легко было поддерживать и развивать, подобрать свои режимы потребления, работы, коммуникации и восстановления так, чтобы уровень стресса был оптимальным.

Если же путать свои рефлекторные реакции с интуицией, то вам будет казаться, что вы поступаете правильно, но «вечно что-то идёт не так», «всё против меня» и «меня преследуют неудачи».

Этот путь ведёт к обидам, претензиям, идеям о «плохой карме» и к «бытовым теориям заговора». Неудачи тут объясняются внешней враждебностью. Если же путать свои рефлекторные реакции с желаниями, то из-за того, что эти «желания» постоянно приводят «не туда», то начинает развиваться выученная беспомощность и идея о собственной порочности, ведь хороших людей их желания обычно приводят к хорошему, а не «как всегда».

Автор: Антон Семёнов. Психотерапевт. Специализация: психотерапия профессиональных кризисов.

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