Звезда сериала «Крепостная» закрутила роман с Гариком Харламовым
Актриса впервые вышла в свет с комиком.
Читайте также: Звезда "Крепостной" Наталка Денисенко подсказала, как избежать выгоранияРоссийская актриса и звезда украинского сериала «Крепостная» Катерина Ковальчук начала встречаться с известным российским комиком Гариком Харламовым. Совместный выход в свет подтвердил слухи об их романе.
Пара посетила открытие сети ресторанов HOT DOG BULLDOG, где вела себя открыто и демонстрировала чувства друг к другу на камеру. Также они весь вечер обнимались, танцевали и шептались.
Отметим, что Гарик Харламов впервые появился на публике с женщиной после развода с Кристиной Асмус.
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