Актриса впервые вышла в свет с комиком.

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Российская актриса и звезда украинского сериала «Крепостная» Катерина Ковальчук начала встречаться с известным российским комиком Гариком Харламовым. Совместный выход в свет подтвердил слухи об их романе.

Пара посетила открытие сети ресторанов HOT DOG BULLDOG, где вела себя открыто и демонстрировала чувства друг к другу на камеру. Также они весь вечер обнимались, танцевали и шептались.

Катерина Ковальчук танцует с Гариком Харламовым instagram звезд

Отметим, что Гарик Харламов впервые появился на публике с женщиной после развода с Кристиной Асмус.

Катерина Ковальчук и Гарик Харламов instagram звезд

Гарик Харламов с Катериной Ковальчук instagram звезд

Гарик Харламов вышел в свет с Катериной Ковальчук instagram звезд

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