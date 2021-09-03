Тарас Тополя и Alyosha трогательно поздравили друг друга с годовщиной свадьбы
Супруги отметили 11-ю годовщину свадьбы романтической фотосессией.
Читайте также: Тарас Тополя раскрыл секреты воспитания детейУкраинские артисты Alyosha и Тарас Тополя отпраздновали 11-ю годовщину свадьбы. По случаю праздника супруги устроили романтическую фотосессию в белых нарядах.
Звездные супруги на своих страницах в Инстаграм трогательно поздравили друг друга годовщиной:
«Теперь уже наша 11 осень вместе. Люблю!», - подписал снимки Тарас Тополя.
«Каким счастливым был бы мир, если бы каждый в нем встретил свою любовь», написала под снимками Alyosha.
На кадрах пара позирует в белых нарядах, похожих на свадебные образы. Жена Тараса Тополи предстала на фото в белом облегающем платье с кружевными рукавами, а сам музыкант был одет в пиджак молочного цвета, белую рубашку и черные штаны.
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