Супруги отметили 11-ю годовщину свадьбы романтической фотосессией.

Тарас Тополя и Alyosha трогательно поздравили друг друга с годовщиной свадьбы instagram.com/alyoshasinger

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Украинские артисты Alyosha и Тарас Тополя отпраздновали 11-ю годовщину свадьбы. По случаю праздника супруги устроили романтическую фотосессию в белых нарядах.

Звездные супруги на своих страницах в Инстаграм трогательно поздравили друг друга годовщиной:

«Теперь уже наша 11 осень вместе. Люблю!», - подписал снимки Тарас Тополя.

«Каким счастливым был бы мир, если бы каждый в нем встретил свою любовь», написала под снимками Alyosha.

На кадрах пара позирует в белых нарядах, похожих на свадебные образы. Жена Тараса Тополи предстала на фото в белом облегающем платье с кружевными рукавами, а сам музыкант был одет в пиджак молочного цвета, белую рубашку и черные штаны.

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