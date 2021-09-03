Известный индийский актер умер от сердечного приступа
Ему было 40 лет.
Читайте также: Умер легендарный греческий композиторВ четверг, 2 сентября, ушел из жизни популярный индийский актер Сидхарт Шукла. Причиной смерти стал сердечный приступ.
Отметим, что знаменитость скончался в Мумбаи, а в больнице Купера лишь констатировали его смерть. Врачи пытались спасти звезду Болливуда, но у них ничего не вышло.
Многие звезды Индии выразили соболезнования родственникам и поклонникам, ведь знаменитость был еще слишком молод.
«Это очень шокирует. Словами нельзя описать шок и ощущение потери его близких и родных! Пусть покоится с миром», – написал актер Манодж Баджпай.
Отметим, что Сидхарт Шукла не был женат. У него из родственников остались только мама и две сестры.
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