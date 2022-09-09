Український sustainable-бренд від дизайнера Андре Тана RDNT з’явився під час війни в Україні. І незважаючи на реалії, RDNT продовжує дарувати світло та транслювати національні меседжі про незалежність, індивідуальність, свободу самовираження та жагу до життя. У першому весняному дропі In the water передаються основні коди молодого бренду — екологічність, технологічність, агендерність. Авторський принт води на одязі символізує життя, адже вода є невід'ємною складовою як нашого життя, так і водного поло.

RDNT від Андре Тана та Федерація водного поло випустили капсульну колекцію
RDNT від Андре Тана та Федерація водного поло випустили капсульну колекцію
пресслужба

Андре Тан: «Ідея колаборації бренду та Федерації водного поло виникла невипадково. RDNT - це бренд щастя, а людина максимально щаслива, коли вона у воді. «Вода» - назва нашої першої колекції. І коли я побував на грі у водне поло, я зрозумів, що гравці так само кайфують від того, що вони роблять, вони щасливі, вони грають з великим ентузіазмом. Я побачив цей драйв, цей настрій, це щастя і зрозумів, що саме з водним поло ми повинні зробити колаборацію для благородної мети. Мені здається, що вийшло круто, ми отримали справжній кайф і радість».

RDNT від Андре Тана та Федерація водного поло випустили капсульну колекцію
RDNT від Андре Тана та Федерація водного поло випустили капсульну колекцію
пресслужба

Усі кошти від продажу футболок цієї колаборації будуть спрямовані у благодійну платформу dobro.ua для допомоги дітям, котрі перебувають на лікуванні в медичних закладах України. Зібрані кошти будуть направлені на закупівлю ліків, витратних матеріалів та необхідного медичного обладнання. Також в рамках колаборації планується надання гуманітарної допомоги дітям переселенцям і їх сім'ям. 

«Оскільки, в країні триває повномасштабна війна та приводів радіти не так багато, перемоги на спортивному фронті – це радість і водночас доказ, що українці перемагають на всіх фронтах. Ми прагнемо привернути якомога більше уваги до водного поло в Україні. І я думаю, що колаборація з модним брендом є ще одним хорошим способом зацікавити якомога ширшу аудиторію цим прекрасним видом спорту та водночас зібрати кошти для допомоги дітям, що постраждали від війни» — Олександр Свіщов, президент Федерації водного поло України.

RDNT від Андре Тана та Федерація водного поло випустили капсульну колекцію
RDNT від Андре Тана та Федерація водного поло випустили капсульну колекцію
пресслужба

Український sustainable-бренд RDNT вже встиг стати об'єктом уваги іноземних медіа, таких, як Vogue Скандинавія, Kaltblut, Marie Claire Австралія, Elle Гонконг та інші. А нещадно один з авторів американського Forbes зробив огляд на нову колаборацію RDNT та Федерації водного поло.

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