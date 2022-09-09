Мода і спорт об'єдналися заради благородної мети. Капсульна колекція футболок колаборації бренду RDNT та Федерації водного поло України має на меті збір коштів для дітей, що страждають від війни

Український sustainable-бренд від дизайнера Андре Тана RDNT з’явився під час війни в Україні. І незважаючи на реалії, RDNT продовжує дарувати світло та транслювати національні меседжі про незалежність, індивідуальність, свободу самовираження та жагу до життя. У першому весняному дропі In the water передаються основні коди молодого бренду — екологічність, технологічність, агендерність. Авторський принт води на одязі символізує життя, адже вода є невід'ємною складовою як нашого життя, так і водного поло.

RDNT від Андре Тана та Федерація водного поло випустили капсульну колекцію пресслужба

Андре Тан: «Ідея колаборації бренду та Федерації водного поло виникла невипадково. RDNT - це бренд щастя, а людина максимально щаслива, коли вона у воді. «Вода» - назва нашої першої колекції. І коли я побував на грі у водне поло, я зрозумів, що гравці так само кайфують від того, що вони роблять, вони щасливі, вони грають з великим ентузіазмом. Я побачив цей драйв, цей настрій, це щастя і зрозумів, що саме з водним поло ми повинні зробити колаборацію для благородної мети. Мені здається, що вийшло круто, ми отримали справжній кайф і радість».

RDNT від Андре Тана та Федерація водного поло випустили капсульну колекцію пресслужба

Усі кошти від продажу футболок цієї колаборації будуть спрямовані у благодійну платформу dobro.ua для допомоги дітям, котрі перебувають на лікуванні в медичних закладах України. Зібрані кошти будуть направлені на закупівлю ліків, витратних матеріалів та необхідного медичного обладнання. Також в рамках колаборації планується надання гуманітарної допомоги дітям переселенцям і їх сім'ям.

«Оскільки, в країні триває повномасштабна війна та приводів радіти не так багато, перемоги на спортивному фронті – це радість і водночас доказ, що українці перемагають на всіх фронтах. Ми прагнемо привернути якомога більше уваги до водного поло в Україні. І я думаю, що колаборація з модним брендом є ще одним хорошим способом зацікавити якомога ширшу аудиторію цим прекрасним видом спорту та водночас зібрати кошти для допомоги дітям, що постраждали від війни» — Олександр Свіщов, президент Федерації водного поло України.

RDNT від Андре Тана та Федерація водного поло випустили капсульну колекцію пресслужба

Український sustainable-бренд RDNT вже встиг стати об'єктом уваги іноземних медіа, таких, як Vogue Скандинавія, Kaltblut, Marie Claire Австралія, Elle Гонконг та інші. А нещадно один з авторів американського Forbes зробив огляд на нову колаборацію RDNT та Федерації водного поло.

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