Самый смелый выход на Венецианском кинофестивале 2022: Джулианна Мур в платье с глубоким декольте
Провокационный выход актрисы
Читайте также: Всегда молодая и роскошная: Катрин Денев поддержала Украину на Венецианском кинофестивалеВенецианский кинофестиваль 2022 в самом разгаре. «Гремят» кинопремьеры, а мировые знаменитости не устают радовать поклонников роскошными образами, в которых они появляются на красной дорожке. Легендарная американская актриса Джулианна Мур — не исключение. Своим выходом звезда доказывает, что после 60 лет можно и нужно носить соблазнительные наряды.
На премьере драмы «Тар» актриса появилась в невероятном бархатном платье в пол Armani Privé. Джулианна выглядела настолько благородно и сдержанно, что даже модные критики не нашли к чему придраться. Образ Мур завершили роскошные украшения Cartier — ожерелье и серьги с бриллиантами.
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