Главный аксессуар сезона: ТОП-5 сумок, которые будут в моде этой осенью
Читайте также: Какую обувь выбрать на осень 2022: ТОП-5 главных трендовДизайнеры в этом сезоне продемонстрировали безграничный полет фантазии, создавая уникальные варианты модных сумок. Рассказываем, на какие модели стоит обратить особое внимание осенью 2022.
2000-е
Стиль нулевых отчетливо виден в работе практически каждого модного бренда. Небольшие модели на плечо, прямоугольные и с короткой ручкой — именно эти сумки окажутся в гардеробе у каждой модницы этой осенью.
Бахрома
Элегантная бахрома также украсила модные сумки на осень 2022. Кстати, бахрому можно по праву считать «рекордсменкой» по попаданию в списки главных трендов. В каждом сезоне она «находит» свое почетное место в аксессуарах, одежде и обуви.
Огромные сумки
Этот тренд придется по душе тем, кто любит носить с собой все и сразу. В огромную сумку точно все поместится! Единственный момент заключается в том, чтобы гармонично вписать ее в образ, соблюдая правильные пропорции.
Полукруг
Изогнутый дизайн сумки — ещё один модный тренд осени 2022. Будут актуальны вместительные и мягкие модели из кожи, которые будут смотреться стильно и эффектно с любым аутфитом.
Стеганые сумки
Мягкий объем по-прежнему является ключевой тенденцией сезона, ведь он дает нам как визуальное, так и физическое ощущение комфорта. Советуем присмотреться к стеганым сумкам в бежевом, черном или зеленом цвете.
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