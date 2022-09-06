От сумок с бахромой до классических вариантов

ТОП-5 сумок, которые будут в моде этой осенью Getty Images

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2000-е

Дизайнеры в этом сезоне продемонстрировали безграничный полет фантазии, создавая уникальные варианты модных сумок. Рассказываем, на какие модели стоит обратить особое внимание осенью 2022.

Сумка в стиле нулевых Getty Images

Стиль нулевых отчетливо виден в работе практически каждого модного бренда. Небольшие модели на плечо, прямоугольные и с короткой ручкой — именно эти сумки окажутся в гардеробе у каждой модницы этой осенью.

Бахрома

Сумка с бахромой Getty Images

Элегантная бахрома также украсила модные сумки на осень 2022. Кстати, бахрому можно по праву считать «рекордсменкой» по попаданию в списки главных трендов. В каждом сезоне она «находит» свое почетное место в аксессуарах, одежде и обуви.

Огромные сумки

Огромная сумка Getty Images

Этот тренд придется по душе тем, кто любит носить с собой все и сразу. В огромную сумку точно все поместится! Единственный момент заключается в том, чтобы гармонично вписать ее в образ, соблюдая правильные пропорции.

Полукруг

Сумка в форме полукруга Getty Images

Изогнутый дизайн сумки — ещё один модный тренд осени 2022. Будут актуальны вместительные и мягкие модели из кожи, которые будут смотреться стильно и эффектно с любым аутфитом.

Стеганые сумки

Стеганая сумка Getty Images

Мягкий объем по-прежнему является ключевой тенденцией сезона, ведь он дает нам как визуальное, так и физическое ощущение комфорта. Советуем присмотреться к стеганым сумкам в бежевом, черном или зеленом цвете.

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