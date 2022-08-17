Без них не обойтись будущей осенью

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Популярная американская супермодель Эмили Ратаковски славится своим безупречным вкусом в одежде. Она не только удачно подбирает наряды для светских мероприятий, но ещё и мастерски составляет повседневные луки, в которых она всегда выглядит современно и актуально. Так, один из streetstyle-выходов звезды не стал исключением.

Эмили Ратаковски Getty Images

В новом образе она показала, как носить универсальные мужские вещи так, чтобы они выглядели выигрышно на девушке. Эмили выбрала объемную косуху в винтажном стиле, дополнив аутфит модными прямыми джинсами, бейсболкой и классическими белыми кроссовками. К слову, эти кроссовки дизайнеры признали самой трендовой моделью осеннего сезона, в очередной раз доказывая то, что прежде всего следует обращать внимание на простоту и комфорт. Если у вас ещё нет в гардеробе подобной модели, — самое время отправиться за покупкой.

Эмили Ратаковски Getty Images

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