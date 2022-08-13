Шведская супермодель в невероятном образе

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Шведская супермодель Эльза Хоск — одна из самых стильных девушек современности. Знаменитость не устает делиться со своими поклонниками различными модными аутфитами, которые сразу же хочется повторить. Кроме того, каждый ее образ заслуживает отдельного внимания. Так, супермодель сейчас наслаждается каникулами в Испании, где она проводит время вместе с возлюбленным и маленькой дочерью.

На днях Эльза показала эффектный лук, который идеально подходит для отпуска. Хоск надела юбку-сетку цвета фуксии и боди сиреневого цвета. Отметим, что такое цветовое комбо — одно из самых актуальных летом 2022. Образ топ-модель дополнила бежевыми сандалиями Chanel и соломенной сумкой. Берем на заметку!

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