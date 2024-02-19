Зі зміною сезонів змінюється і наш гардероб, проте універсальною річчю, яка плавно переходить з одного сезону в інший, є жіночий джемпер.

Цей затишний і водночас розкішний одяг є ідеальною основою для створення модних образів, що поєднують комфорт і стиль. Дізнайтеся, як стилізувати жіночі светри за допомогою цих корисних порад.

Жіночі светри: чому вони такі популярні

Светри жіночі — це універсальний затишний одяг з трикотажного або в'язаного матеріалу, який можна носить в будь-яку пору року та з будь-якого приводу. Існує велика кількість різних типів светрів, залежно від вирізу горловини, довжини рукавів, отворів та посадки. Проте цей одяг чудово комбінується з іншими речами, як-от: спідниці, сорочки, штани, сукні. Залежно від стилю, жіночі светри можна вдягати на роботу, відпочинок, на вихід з друзями, у подорож і навіть на урочисті події.

Поєднання з сорочкою з комірцем

Чіткий і вишуканий вигляд мають жіночі светри, якщо їх носити поверх сорочки або блузки з комірцем. Білий комірець, що визирає з-під светра, додає певної елегантності та серйозності образу. Найкраще для такого луку підходить однотонний джемпер, який контрастує з кольором сорочки.

Вдумливий підбір аксесуарів

Додати індивідуальності однотонному бежевому светру можна за допомогою правильних аксесуарів. Наприклад, масивне намисто, яскраві сережки або шовкова хустка добре пасують до водолазки або глибокого V-подібного вирізу. А для светру оверсайз можна підібрати широкий ремінь, який допоможе створити обʼємні форми.

Баланс образу

Підбираючи речі до нового светру, варто слідкувати за тим, щоб вийшов збалансований образ. Тобто деталі мають врівноважувати одна одну. Наприклад, грубі светри жіночі великого розміру чудово підходять до обтислого низу: скінні, лосин або спідниці-олівець. До приталеного светра краще підходить більш вільний низ: прямі джинси, широкі штани, спідниця кльош. Однак якщо ви поєднаєте светр оверсайз із широкими штанами, то отримаєте неймовірно стильний образ бохо.

Монохромні силуети

Монохромне вбрання в одній колірній гамі має дуже сучасний і модний вигляд. Для светра жіночого сміливого відтінку (смарагдово-зеленого чи яскраво-коралового) чудово пасуватимуть штани такого ж відтінку. Ідеально завершити цей ансамбль допоможуть нейтральні туфлі на підборах та аксесуари з металізованого матеріалу, щоб яскравий джемпер став головним акцентом.

Штучна шкіра

Дуже стильний вигляд мають светри жіночі у поєднанні зі спідницею чи штанами зі штучної шкіри. Наприклад, можна вдягнути приталений джемпер та поєднати його зі спідницею-міді зі штучної шкіри чорного або яскраво-червоного кольору. Завершіть образ високими черевиками або витонченими ботильйонами. Контраст фактур додає візуального інтересу.

Багатошаровість

У холодну пору року жіночі светри чудово додають тепла і затишку, якщо ви носите їх як один із шарів. Ви можете спробувати поєднати довгу сорочку оверсайз, короткий светр і теплий в'язаний кардиган або піджак оверсайз, щоб отримати стильний образ для прогулянки. Светр з V-подібним вирізом накиньте на футболку або піджак на ґудзиках, або жилет зі штучного хутра накиньте на светр, щоб створити модний лук для зустрічі з друзями чи побачення.