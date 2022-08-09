Даже не верится, что совсем скоро испанской королеве исполнится 50 лет

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Каждое лето королевская семья Испании уезжает на Балеарские острова и проводит несколько дней, выполняя официальные обязанности, а затем проводит остаток отпуска в семейном кругу. Так, на днях Летицию вместе со свекровью и дочерьми сфотографировали на вечерней прогулке, для которой королева выбрала очень неожиданный и смелый образ.

Королева Летиция Getty Images

Самая красивая аристократка Европы, которой в сентябре исполнится 50 лет, надела в этот вечер экстремально короткое платье-рубашку с тонким ремешком на поясе Zara, продемонстрировав свои стройные загорелые ноги. К наряду монаршая особа подобрала яркие розовые эспадрильи на платформе от испанского бренда Espadrilles Picón и клатч от Feel Mallorca.

Королева Летиция Getty Images

Отметим, что такой провокационный аутфит королевы Испании активно обсуждают в Сети все модные эксперты и поклонники. Кто-то критикует, ссылаясь на то, что подобная длина платья противоречит королевскому протоколу, а кто-то, наоборот, восхищается Летицией, которая не боится диктовать свои правила в мире королевской моды.

Королева Летиция Getty Images

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