Хейли в очень провокационном образе

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Об этом известно уже всем, что стиль нулевых снова на пике популярности. Один из самых узнаваемых атрибутов того времени — мини-юбки. Их носили практически все звезды, начиная от Джей Ло, Бритни Спирс и заканчивая Пэрис Хилтон. Сейчас же каждая модница пытается соответствовать тенденциям, включая в свой гардероб эту вещь. Популярная супермодель Хейли Бибер не исключение.

Хейли Бибер Getty Images

Для одного из своих выходов жена Джастина Бибера выбрала роскошный комплект темно-зеленого цвета, состоящий из пиджака и мини-юбки. Дополнили образ звезды короткий черный топ, ботфорты и модная сумка на цепочке. Получился крутой аутфит для ранней осени, который стоит повторить. К тому же, зеленый цвет ещё долго не покинет список трендов, так что смело добавляйте вещи в этом сочном оттенке в свой гардероб.

Хейли Бибер Getty Images

Хейли Бибер Getty Images

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