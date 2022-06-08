Делимся лайфхаками для устранения нежелательных комочков с поверхности ткани

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Зубная щетка

Новая одежда, будь то штаны, футболка, кардиган или свитер, поднимает настроение и радует. Но ровно до того момента, пока на ней не появятся маленькие противные комочки. Чем длиннее ворс и чем ниже плотность ткани, тем больше будет катышков. Самые проблемные в этом плане шерсть (особенно крупной вязки), фланель и практически любые ткани низкого качества. Избежать появления катышков невозможно, зато их вполне реально удалить. Мы подобрали самые простые и эффективные домашние методы.

Используйте мягкую щетку или расческу с редкими зубчиками — с их помощью хорошо вычесывать мохер, ангору и другие шерстяные вещи повышенной мохнатости. После обработки поверхности специалисты советуют замочить изделие в теплой воде с добавлением уксуса, а потом высушить, разложив на полотенце.

Бритва

Снять катышки с гладких и не слишком ворсистых вещей можно и бритвенным станком. Для этого нужно натянуть вещь в проблемной зоне и аккуратно обработать, стараясь не порезать.

Бритва depositphotos.com

Пемза

Используйте только пемзу для удаления катышков для одежды: обычный косметический камень может повредить вещь. Разложите вещь на плоской поверхности и легко проведите инструментом вдоль волокон. Продолжайте двигаться по ткани в одном направлении, периодически очищая пемзу пальцами от налипших комочков ворса.

Скотч

Используйте этот способ для относительно гладких тканей, на которых катышки держатся не очень крепко. Только учтите, что для ангоры он не подойдёт. Отмотайте 10–15 сантиметров скотча, отрежьте и приклейте на ткань. Тщательно разгладьте, а затем, резко потянув, удалите скотч вместе с катышками.

Скотч depositphotos.com

Расческа

Для этого метода вам понадобится пластиковая расческа с мелкими, но не очень острыми зубьями. Двигайте ею вдоль слегка растянутой ткани, счищая катышки.

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