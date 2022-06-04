Чтобы не потек: 5 лайфхаков для макияжа в жару
Забудьте о пудре
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Бороться с жирным блеском, накладывая все новый и новый слой пудры? Ни в коем случае! В жару лицо потеет, а потом на поверхности кожи выделяется оксиген, который окисляет пигменты в составе косметики. Такая реакция приводит к потемнению пудры на несколько тонов, и уже спустя некоторое время цвет будет выглядеть не слишком привлекательно. Лучше всего воспользоваться матирующими салфетками. Такой материал быстро впитает в себя кожный жир, но при этом не повредит макияж.
Вместо тонального крема — консилер
В жаркие дни не стоит наносить тональное средство на все лицо - оно почти гарантированно «поплывет». Чтобы скрыть недостатки, — используйте консилер с плотной текстурой.
Используйте праймер
Чтобы сохранить макияж глаз на весь день, используйте праймер. Это средство увлажнит и выровняет кожу век, подготовив ее к нанесению теней и подводки. Такая база обеспечит бьюти-средствам особую стойкость.
Выделяем брови
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Для повседневного макияжа в жару достаточно трех средств — легкого ВВ-крема, карандаша для бровей и блеска для губ. Акцентируем именно брови — лицо моментально станет более свежим. Также не забываем про средства с SPF-фильтрами.
Закрепите макияж
Перед выходом из дома зафиксируйте макияж с помощью термальной воды или специального спрея. Нанесите средство с расстояния в 30-40 см, чтобы молекулы жидкости равномерно распределились по коже.
Автор: Анна Мельник
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